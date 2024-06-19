Мастера по керамике, дереву и стеклу встретятся на фестивале в Москве

В конце июня в Москве состоится фестиваль Ceramania, в котором поучаствуют более 120 российских мастеров по керамике, дереву, стеклу и текстилю. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Мосленты».

© Мослента

Мероприятие пройдет с 21 по 23 июня в лофт-квартале товарищества Рябовской мануфактуры. На площади 2,5 тысячи квадратных метров оживет настоящая «восточная сказка»: там будут высокие белые шатры с коврами, тематический декор и авторские работы. Все это перенесет посетителей в незабываемую атмосферу «марокканской сочности, арабской загадки и таинственности сводчатых дворцов».

«Гости фестиваля познакомятся с изделиями мастеров, чьи сердца покорили керамика, дерево, стекло и текстиль», — сказано в сообщении.



В рамках фестиваля Ceramania также будут проводиться эксклюзивные мастер-классы по изготовлению свечей, созданию интерьерных домиков и росписи тканевых изделий. Помимо этого, организаторы обещают традиционные розыгрыши для посетителей, а еще они представят гастрономические и кофейные проекты.