Коммунальный флот собрал более 100 тонн мусора с водной акватории столицы

С начала 2024 года коммунальный флот столицы собрал уже более 100 тонн мусора с водной акватории Москвы. Об этом в среду, 19 июня, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения и убирают иловый осадок. Большая часть собранного мусора — это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой, — передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».



Он отметил, что для извлечения донных наносов песка и грунта используют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. Коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов. В 2023 году суда собрали около 600 тонн мусора.

Первые мусоросжигательные заводы в Подмосковье запустят в 2024 и 2025 годах. Отмечается, что один из четырех подмосковных заводов провел успешные испытания котельной установки в Воскресенском городском округе.