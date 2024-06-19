«Рекордные мегаливни» обрушатся на Москву 20 июня

В Москве 20 июня может выпасть до 34-36 миллиметров осадков, рекордные ливни будут вызваны чрезвычайно активным холодным атмосферным фронтом. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в результате мегаливней в Москве может выпасть практически половина всей месячной нормы осадков.

«Только в период с 09.00 до 15.00 ожидается 33,6 миллиметра. Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что, безусловно, приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера - второго по величине озера Ярославской области», - пояснил синоптик.



Евгений Тишковец также предупредил, что дождь может сопровождаться громом и молниями, а также градом диаметром 1-4 миллиметра и шквалистым ветром.

«На юге, юго-востоке и востоке Подмосковья велика вероятность появления смерчей. В ночь на пятницу ненастье покинет Москву», - пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос».



В этом году в Москве уже были подтопления из-за сильных ливней. В частности, из-за дождей в конце мая на востоке, северо-востоке и севере Москвы оказались затоплены автомобили. Кроме того уровень воды был настолько высок, что пассажирам автобусов пришлось ехать по щиколотку в воде.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что 6 июня на столицу также обрушился «потоп или подобие потопа». А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в этот день в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков.