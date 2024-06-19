Собянин рассказал, как городские чат-боты помогают москвичам

Контакт-центр департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, которые помогают быстро находить информацию. Об этом в среду, 19 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Виртуальные помощники mos.ru ответят на вопросы пользователей и снизят нагрузку с контакт-центра. С их помощью москвичи узнают, как записаться к врачу, получить доступ к электронной медицинской карте и получить единый платежный документ.

Система чат-бота «Электронный дом» подскажет жителям города, как подтвердить адрес в профиле и направить заявку на устранение неполадок и передать показания счетчиков. Бот на Портале поставщиков разработан специалистами настолько точно, что отвечает на 80 процентов запросов пользователей, а после обработки фиксирует ответы, пополняет библиотеку знаний и использует их при будущих запросах. Бот на Инвестпортале Москвы рассказывает об участии в городских торгах, о возможностях получения налоговых льгот и финансовой поддержки для развития бизнеса, следует из сообщения в Telegram-канале.

19 июня мэр рассказал о планах развития системы социальной защиты Москвы. Власти Москвы планируют улучшить качество обслуживания за счет цифровой трансформации, упростить порядок получения мер социальной поддержки и снизить количество ошибок при назначении льгот. Помимо этого, планируется создать адаптивную систему льгот и выплат.