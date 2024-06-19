В Парке Горького обновят Пушкинскую набережную и систему освещения

Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы проводят работы первого этапа благоустройства и реабилитации территории Парка Горького в центре города.

Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных. В 2024 году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро "Ленинский проспект", - сказал Бирюков.



Заммэра подчеркнул, что из-за проведения благоустройства для посетителей закрыты Пушкинская набережная от Крымского до Андреевского пешеходного моста, пространство в районе Пионерского пруда и территория Нескучного сада у Андреевского пруда. В настоящее время на Пушкинской набережной ведутся работы по устройству многофункциональных павильонов и прокладке инженерных сетей. Она станет всесезонной площадкой для прогулок и отдыха, проведения мероприятий и фестивалей.

"В ходе работ уберем под землю воздушные линии протяженностью 9,2 км, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. На набережной, участке Нескучного сада и у Пионерского пруда обустроим удобные тротуары и дорожки. Хорошее освещение - необходимое условие комфортной городской среды, в Парке Горького установим более 250 фонарей с энергоэффективными светильниками, оборудуем архитектурно-художественную подсветку и видеокамеры", - уточнил Бирюков.



Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках проекта уже очистили от илового осадка и мусора Пионерский пруд, в нем выполнят устройство системы водооборота с фильтрацией. Возле водоема появится новая зона отдыха с пляжем и прокатом лодок.

Также в Нескучном саду на территории бывшей конюшни организуют спортивный кластер со всесезонным павильоном, площадками для большого и настольного тенниса, воркаута, игры в городки. В парке сохранят существующие и добавят новые зеленые насаждения, разобьют газон площадью 32 тыс. кв. м и более 2 тыс. "квадратов" цветников.