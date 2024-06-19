На Тверском бульваре стартует фестиваль «Мороженое и сладости»

В центре Москвы на Тверском бульваре начался пятидневный фестиваль «Мороженое и сладости», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве» с 19 по 23 июня. Об этом в среду, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Жители и гости города смогут увидеть и приобрести мороженое, приготовленное по различным рецептам. Помимо этого, на площадке представлено варенье из летних ягод и фруктов. На фестивале проведут активные игры, интенсивы по созданию собственных десертов, а также мастер-классы по сальсе, бачате и хип-хопу. Пространство будет открыто по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные дни — с 12:00 до 21:00.

Событие объединит производителей сладостей и десертов. Посетители могут попробовать мороженое сорбет, сахарную вату, мармелад, конфитюры и разнообразные чаи. Гастрономическим хитом организаторы назвали экологически чистое мороженное, которое готовят по рецепту советского времени.

На творческих мастер-классах на Тверском бульваре можно будет составить сценарий сладкой летней вечеринки, придумать для нее меню и номер для выступления. Кроме того, участники смогут расписать баночку для варенья Алисы Селезневой образами третьей планеты, декорировать электронные наручные часы рыбками и создать очки-ягодки.

Столичный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продолжает радовать горожан и гостей. Возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ 20 июня пройдет мастер-класс по рисованию цветным песком, где участники смогут создать работы своими руками.