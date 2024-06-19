Крупнейшая выставка колледжей пройдет в Москве

Выставка «Навигатор поступления: колледжи» пройдет в столице 22 и 23 июня. Мероприятие объединит более 20 колледжей. Это поможет девятиклассникам и их родителям определиться с будущим учебным заведением. Об этом в среду, 19 июня, сообщили в пресс-службе выставки.

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— Представители от колледжей расскажут будущим абитуриентам и их родителям о схеме поступления и преимуществах обучения на каждом направлении. Также будет возможность подать документы прямо на выставке, — рассказали организаторы мероприятия.



Отмечается, что посетителей ждут мастер-классы по созданию чат-ботов, программированию, дизайну и продвижению своего товара на маркетплейсе. Также гости смогут принять участие в профтестировании и чемпионате по киберспорту.

День «Музыка новых медиа» пройдет 20 июня в павильоне № 57 Российского общества «Знание» на ВДНХ. Там обсудят, как музыка влияет на эмоции и поведение людей.

На предстоящей неделе в пространстве трека «Москва — город настоящего будущего» на выставке «Россия» посетителей ждут творческие мастер-классы, спортивные занятия, дискуссия о нейросетях и живая музыка.