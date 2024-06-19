Погода устроит москвичам турецкий хамам

Погода сегодня устроит москвичам настоящий турецкий хамам – в городе будет сухо, ожидается облачность, но столбики термометров поднимутся до отметки +28.

При этом, по словам синоптика Романа Вильфанда, июнь в столице окажется очень «мокрым», месячная норма осадков будет перевыполнена больше чем вдвое.

Небольшую передышку от зноя погода подарит жителям столицы в конце недели – в пятницу, субботу и воскресенье местами будет небольшой кратковременный дождь, преимущественно без осадков, но температура не поднимется выше 22 градусов тепла.