Певец Владимир Левкин рассказал о профессии музыканта юным москвичам

В Музее Победы в среду, 19 июня, состоялась творческая встреча юных участников клуба «Лето Побед» и певца Владимира Левкина. Артист рассказал детям о нюансах своей профессии и ответил на вопросы аудитории. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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— Вы будете продолжать строить нашу великую Россию. Мне бы очень хотелось, чтобы вы всегда мыслили так: я — это моя страна, моя семья — это моя страна, — обратился к ребятам исполнитель.



Левкин в рамках встречи рассказал о личном творческом пути и выборе профессии. Также знаменитость поделилась юношескими мечтами, а дети поздравили певца с прошедшим днем рождения.

В Музее Победы 18 июня открылась выставка ко дню памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова. Гости экспозиции смогут увидеть предметы из семьи Жуковых, которые позволят узнать о нем не только как о военачальнике, но и как о человеке, семьянине, любящем отце и деде.

В День памяти и скорби учреждение пригласило москвичей на специальный концерт, который пройдет в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» 22 июня.