Собянин увеличил надбавку для обладателей статуса «Московский врач»

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить в два раза надбавку для обладателей статуса «Московский врач».

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Теперь сумма этой надбавки составит 30 тысяч рублей.

— «Московский врач» — уникальный для России проект, который повышает престиж медиков. Прохождение оценочных процедур для получения почетного статуса абсолютно добровольное и бесплатное. С 2017 года его получили больше 1700 врачей, — рассказал глава города.



Также мэр добавил, что в этом году увеличилось число специальностей для получения статуса — с 29 до 48, стало проще подать заявку на прохождение оценочных процедур: теперь достаточно заполнить форму на сайте Кадрового центра Департамента здравоохранения.

Кроме того, больше нет необходимости самостоятельно оформлять портфолио специалиста: все данные загружаются из ЕМИАС.

Стоит отметить, что все московские врачи общей практики регулярно проходят обучение и повышают квалификацию. Например, в 2021–2023 годах медики приняли участие в комплексной программе обучения, которая включала в себя 13 модулей по наиболее распространенным видам заболеваний — от оториноларингологии до нефрологии. Каждый модуль состоял из теоретической и практической части и продолжался 18 академических часов.

Помимо этого, запущена программа, посвященная современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью — от проведения первичного осмотра до диспансерного наблюдения.