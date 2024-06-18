Москвичам напомнили об ограничениях движения на МСД из-за ремонтных работ

До 30 июля для движения на участке Московского центрального диаметра (МСД) недоступны две полосы из-за ремонтных работ. Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— Напоминаем, что до 30 июля на участке Московского скоростного диаметра (Северо-Восточная хорда) недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением ремонтных работ, — следует из публикации.



Ограничения затронут участок движения от дома 3А, строение 1, по Пермской улице до дома 13, строение 13, по Открытому шоссе.

Помимо этого, движение на некоторых участках улиц в ЦАО, ЗАО и Новой Москве временно закроют с 23 по 26 июня в связи с проведением велосипедной гонки «Пять колец Москвы». Так, 23 июня с 11:00 до 16:30 будет закрыто движение на улице Косыгина и Университетской площади. А 24 июня с 9:00 до 16:00 и 26 июня с 8:00 до 15:00 закроют две полосы на Крылатской улице.

Для удобства пассажиров в мае в Москве ввели в работу три новых и шесть объединенных маршрутов наземного транспорта. Современные электробусы начали ходить еще на двух направлениях.