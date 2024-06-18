В столице рассказали о развитии МЦД в Новой Москве
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что станциями МЦД в ТиНАО с момента их запуска воспользовались около 3 млн человек.
Об этом сообщает газета «Известия».
«С запуском D4 у жителей Новой Москвы появилось ещё больше возможностей быстро и удобно добираться до центра столицы», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что в 2024 году завершат модернизацию станции Щербинка. На её месте появится современный городской вокзал.
«Мы продолжаем развивать МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.
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