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В столице рассказали о развитии МЦД в Новой Москве

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что станциями МЦД в ТиНАО с момента их запуска воспользовались около 3 млн человек.

В столице рассказали о развитии МЦД в Новой Москве
© РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«С запуском D4 у жителей Новой Москвы появилось ещё больше возможностей быстро и удобно добираться до центра столицы», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что в 2024 году завершат модернизацию станции Щербинка. На её месте появится современный городской вокзал.

«Мы продолжаем развивать МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на 160 указателях на станциях БКЛ появились пиктограммы Троицкой линии метро

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Максим Ликсутов
Сергей Собянин