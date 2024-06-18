Череда ливней и гроз в столичном регионе уже завершена. Об этом во вторник, 18 июня, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

— Сильные дожди тропического характера в столице сопровождаются ко всему прочему высокой температурой. Но этот дождливый марафон, по сути, уже завершился, — пояснил специалист.



Шувалов добавил, что уже к концу недели в городе перестанут идти дожди. Однако в пятницу, 21 июня, москвичей и гостей столицы ожидает незначительное падение температур, передает News.ru.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков. Синоптик подчеркнул, что сильные дожди были зафиксированы в ночь с 16 на 17 июня в разных районах Москвы.

Во второй половине июня погода побалует жителей столичного региона теплом, но изредка все равно будут идти дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин. Он также рассказал, когда в столице окончательно распогодится.