На улицах Москвы образовались реки после тропического ливня

На улицах Москвы образовались реки после проливного тропического дождя. Видеокадры с улиц российской столицы публикует Telegram-канал РИА Новости.

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На кадрах видны мощные потоки воды, которые заполонили улицу. Люди прячутся от дождя под крышами магазинов. По данным агентства, очередной тропический ливень в Москве стал результатом пришедшего с юга циклона.

Ранее москвичи решили устроить заплыв после проливного дождя, затопившего улицы столицы. Купающихся в лужах на севере столицы мужчин сняли на видео.