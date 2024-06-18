Как в Москве модернизируют всемирно известные театры

Более 40 театров отреставрировали и реконструировали в Москве за последние 10 лет. Об этом стало известно во вторник, 18 июня.

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Недавно завершились реставрация Театра эстрады и ремонт театров «Практика», «Шалом» и «Современник». Сейчас специалисты обновляют Центр театра и кино на Поварской. В рамках работ в здании появятся большая сцена, зрительный зал почти на 600 мест, кинозал и многое другое.

Кроме того, специалисты не просто приводят в порядок фасады и внутреннее убранство театров, но и устанавливают в концертных залах современное оборудование: проекторы, механизмы для декораций, мультимедийные экраны и новейшее звуковое оборудование.

Изменения затрагивают и руководящий состав театров. Например, новым директором «Современника» стал актер Владимир Машков, а художественным руководителем Московского академического театра сатиры — артист Евгений Герасимов, пишет «Комсомольская правда».

В Москве реализовали дорожную карту по реставрации ветхих объектов в Рязанском районе. Цель обновления заключается не только в том, чтобы восстановить эстетическую привлекательность построек, но и адаптировать их под современные потребности.