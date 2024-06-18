Эксперт объяснил, с чем связан рост доверия москвичей к выборам

Доверие жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу стремительно растет. Об этом во вторник, 18 июня, заявил председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

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По его словам, об этом свидетельствует несколько исследований. Еще одним показателем можно считать увеличение числа голосующих и растущую явку на выборы.

— Это может происходить только тогда, когда люди знают, что их мнение важно, их мнение учитывается, их мнение действительно будет учтено и безукоризненно, что все голоса будут правильно подсчитаны, — считает председатель комиссии.



В значительной степени на рост доверия влияет деятельность Общественной палаты города, передает слова Ковалева агентство городских новостей «Москва».

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице с 6 по 8 сентября 2024 года. Узнать, как устроено электронное голосование в столице, о доступных способах голосования и других подробностях можно в специальном разделе mos.ru. Также ознакомиться с информацией о выборах в сентябре можно на специальной странице Мосгоризбиркома.