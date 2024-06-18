Москвичам рассказали, куда можно сообщить о скоплениях воды на улицах

Сильные дожди с грозами и ветром в столице 18 июня. Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Местами в столице может пойти град. На время непогоды на московских улицах дежурят около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП «Мосводосток».

В департаменте напомнили, что при обнаружении временных скоплений воды можно обратиться в городские диспетчерские службы.

— Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, — отмечается в Telegram-канале ведомства.



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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что до конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков.

Во второй половине июня погода побалует жителей столичного региона теплом, но изредка все равно будут идти дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин. Он также рассказал, когда в столице окончательно распогодится.