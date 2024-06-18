День «Музыка новых медиа» пройдет на выставке «Россия»

День «Музыка новых медиа» пройдет 20 июня в павильоне №57 Российского общества «Знание» на ВДНХ. Мероприятие соберет известных музыкальных продюсеров, артистов и авторов. Они обсудят, как музыка влияет на эмоции и поведение людей. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Начало мероприятия в 13:00. В 17:00 пройдет концерт творческого фестиваля «Родные», который объединил поэтов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и композиторов всех регионов нашей страны. Для участия в конкурсе авторы прислали более 300 стихотворений. На четыре из них уже написаны песни.

— В трудные времена песня становится голосом народа, она способна вести людей к миру. Здорово, что эксперты «Мастерской новых медиа» уделяют внимание музыкальному воспитанию, — подчеркнула хедлайнер фестиваля, певица Юта.



Вход на мероприятие проходит по предварительной регистрации на сайте.

Второй фестиваль «Театральные выходные» пройдет в столичном парке «Зарядье» 22 и 23 июня. Тема театрального фестиваля в этом году — «Через 100 лет». Москвичи и гости столицы смогут принять участие в мастер-классах по сценической речи и хоровому пению.