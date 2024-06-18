Новая трамвайная остановка появится возле будущей станции МЦД Митьково

Возле будущей станции Московского центрального диаметра (МЦД) Митьково появится новая трамвайная остановка. Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Специалисты сообщили, что построят возле станции метро приподнятые платформы на одном уровне с полом трамвая. Для входа в новый вагон жителям города достаточно будет сделать всего один шаг. По данным ведомства, пересадка с трамвая на МЦД будет занимать порядка двух минут. Работники продолжают строительство станции Митьково на третьем диаметре. Она будет располагаться в районе Русаковской улицы рядом с четырьмя трамвайными пунктами маршрутов: 4, 7, 13 и 43.

По будним дням на этом направлении пассажиры совершают порядка 80 тысяч проездок. Именно поэтому удобные пересадки и современная инфраструктура являются ключевым фактором заботы о пассажиров, следует из публикации в Telegram-канале.

7 июня стало известно, что тестовые поездки на беспилотном трамвае с пассажирами начнутся в столице до конца 2024 года. Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше сотни километров по улицам Москвы. Он курсирует в тестовом режиме по маршруту № 10 без пассажиров. Во время движения с помощью камер и лидаров транспорт собирает сведения для обучения нейронной сети.