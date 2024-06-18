Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде столичном регионе в ближайшие дни.

Во вторник, 18 июня, в Москве и Подмосковье сохранится ненастная погода, отметила она.

В среднем по Москве выпадет 5-10 мм осадков, а местами может выпасть и 20 мм, и 40 мм осадков. То есть ситуация сегодня будет схожа со вчерашней - будут активные фронты. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

В среду, 19 июня, столичный регион окажется в тыловой части циклона.

«Поэтому существенных осадков завтра не ожидается, а температура воздуха в городе останется довольно высокой – плюс 23 – плюс 25 градусов, и ночь тоже будет довольно теплой», — сказала Позднякова.



Начиная с четверга, в регионе установится более характерная для июня погода, подчеркнула синоптик.

«Ливней не будет, однако местами пройдут кратковременные дожди. При этом ночи в Москве станут немного прохладнее – около плюс 13 – плюс 15 градусов, а дневная температура составит плюс 20 – плюс 22 градуса. Таким образом, в конце недели температура будет чуть ниже климатической нормы – на один-полтора градуса. Практически такой же характер погоды - и по температурному режиму, и по количеству осадков – сохранится до конца июня. То есть мы рассчитываем, что в столичном регионе больше не будет таких интенсивных осадков, какие наблюдались вчера и будут сегодня», — рассказала она.



По словам Поздняковой, возвращения сильной жары в Москву и Подмосковье в ближайшее время не ожидается.

«Жары пока не видно. Но люди уже устали от очень душных ночей, поэтому вот эта передышка пойдет только на пользу и городу (он проветрится и станет менее раскаленным), и его жителям», — заключила специалист.



Ранее сообщалось, что городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за дождей.