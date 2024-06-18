Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач»

Надбавку медикам, имеющим почетный статус «московский врач», увеличили вдвое — до 30 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Кроме того, в этом году увеличилось число специальностей для получения статуса — с 29 до 48.

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«“Московский врач” — уникальный для России проект, который повышает престиж медиков. Прохождение оценочных процедур для получения почетного статуса абсолютно добровольное и бесплатное. С 2017 года его получили больше 1700 врачей», — написал Мэр Москвы.



Подать заявку на прохождение оценочных процедур также стало проще — достаточно заполнить форму на сайте Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы. При этом самостоятельно оформлять портфолио специалиста больше не нужно, поскольку данные загружаются из единой медицинской информационно-аналитической системы автоматически.

В Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей — Собянин