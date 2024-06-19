Электробусы вышли еще на девять маршрутов столицы

Электробусы начали работу еще на девяти московских маршрутах. На них пустили 80 экологичных машин. Они повышают комфорт поездок пассажиров, а также снижают влияние на окружающую среду. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Москва является лидером по развитию электротранспорта в Европе. Сегодня в городе курсирует более 1700 электробусов на 126 маршрутах. Все они полностью российского производства, — подчеркнул Ликсутов.



Изменения позволят жителям 26 районов еще комфортнее добираться до станций метро, Московских центральных диаметров и других важных городских объектов.

Первые такие эко-машины российского производства появились в Москве в 2018 году. Замена одного автобуса электробусом уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря электробусам более чем за пять лет выбросы углекислого газа сократились на 130 тысяч тонн. Он отметил, что к 2030 году в столице будет 5300 электробусов российского производства.