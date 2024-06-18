Фестиваль «Театральные выходные» пройдет в парке «Зарядье» в июне

Парк «Зарядье» вместе с театральными и музыкальными коллективами Москвы отметит сразу несколько круглых дат года. 22 и 23 июня здесь пройдет фестиваль «Театральные выходные». Первый день будет посвящен 100-летиям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летней годовщине со дня рождения Василия Шукшина, а второй — 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

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Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, перед горожанами и туристами выступят 120 актеров и музыкантов Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, Российского академического молодежного театра, Московского театра «Эрмитаж», Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и других культурных учреждений.

«Тема театрального фестиваля в этом году — “Через 100 лет”. Программа включает в себя 25 событий, среди которых спектакли, музыкально-поэтические выступления и мастер-классы», — рассказала Наталья Сергунина.



22 июня на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» покажут фрагменты спектаклей «Пролетный гусь» по рассказам Виктора Астафьева и «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. Программу первого дня завершат музыкально-поэтические выступления, посвященные 100-летию Булата Окуджавы.

23 июня перед гостями «Театральных выходных» выступит народный артист России Константин Райкин, который прочтет произведения Александра Пушкина. Затем солисты театра «Новая опера» исполнят романсы на стихи поэта. Заключительным аккордом фестиваля станет гала-концерт «Вчера, сегодня, завтра. Три века русской поэзии» артистов театра «Практика» и Школы-студии МХАТ.

Помимо этого, для всех желающих проведут мастер-классы по сценической речи и хоровому пению. В этот день артистами смогут стать даже дети: для них подготовили занятия по актерскому мастерству и интерактивный спектакль «Сказы нянюшки Арины».

Взрослые смогут проверить свои творческие навыки, сдав импровизированный вступительный экзамен в театральный вуз. Для этого потребуется прочесть одно из произведений по собственному выбору или отрывок из работ писателей-юбиляров. Оценивать таланты будут руководитель курса Школы-студии МХАТ, режиссер фестиваля Марина Брусникина, руководитель курса Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова Юлия Меньшова и другие мастера театра и кино.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00, вход свободный.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте парка.