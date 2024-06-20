На МЦД-2 с 21 по 24 июня изменится расписание движения поездов

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московских центральных диаметров изменится (МЦД-2) с 21 по 24 июня.

Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 02:00 21 июня до 02:00 24 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Часть поездов отменят, а некоторые проследуют укороченными маршрутами от и до Курского вокзала и станции Люблино. С 05:20 до 09:30 интервалы движения увеличат до 12 - 18 минут", - говорится в сообщении.



Отмечается, что во время ограничений специалисты будут проводить работы по модернизации станции Царицыно. Для этого специалисты закроют третий и пятый пути.

Уточняется, что с расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомится в приложениях "Метро Москвы, "Московский транспорт", а также на сайте перевозчика.