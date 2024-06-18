Монумент в честь 100-летия гражданской авиации открыли на Ходынском поле

На аллее героев-летчиков разных исторических периодов страны в парке «Ходынское поле» появился монумент, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации. Его установили неподалеку от места, где был расположен первый гражданский аэропорт Москвы.

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«В истории нашей страны множество великих событий и личностей, память о которых бережно сохраняется в столице. Мы не только заботимся об уже установленных памятниках, но и открываем новые. Так, сегодня в столице появился монумент, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации. В этой отрасли трудится большое количество россиян, которые своим профессионализмом и самоотдачей добиваются высоких показателей и позволяют каждому из нас быть мобильным, что особенно важно в такой большой стране, как Россия», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.



Монумент в честь 100-летия гражданской авиации установили в знаковом для отечественной авиации месте — на Ходынском поле, поблизости от которого ранее располагался первый аэродром города. В 1910 году Московский военный округ выделил часть территории Ходынского поля Московскому обществу воздухоплавания. Позже здесь появился Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе, а вблизи — авиационные заводы и первое здание аэровокзала.

В основании нового монумента находится полусфера, символизирующая земной шар. Над ним пролетает пассажирский лайнер, оставляя за собой длинный реверсивный след. По сторонам от центральной скульптуры размещаются тематические плиты, на которых можно увидеть миниатюрные модели самолетов разных лет и другие элементы, связанные с гражданской авиацией. Перед сферой установлены две фигуры сотрудников гражданской авиации — пилота и бортпроводницы, символизирующих профессионализм и трудолюбие.

Памятник установили по инициативе Министерства транспорта Российской Федерации и ассоциации «Клуб ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации “Опыт”». В церемонии его открытия приняли участие представители федеральных и столичных органов власти, средств массовой информации, общественных и ветеранских организаций, учреждений транспортной отрасли, а также москвичи и гости столицы.

Автор монумента — скульптор Салават Щербаков, народный художник Российской Федерации и академик Российской академии художеств.