Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром города Хэфэй Ло Юньфэном. Об этом во вторник, 18 июня, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

Политики подписали Протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества между Москвой и китайской провинцией Аньхой.

— Подписанный документ даст старт сотрудничеству в таких сферах, как торговля и экономика, технологии умного города, инновации и транспорт, устойчивое развитие и охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение. Также мы будет сотрудничать в сфере образования, спорта, культуры, туризма и градостроительной деятельности, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.



Он отметил, что между городами много общих интересов, в частности в области автомобилестроения.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин посетил Китай. В Пекине он встретился со своим коллегой — мэром столицы КНР Инь Юном. Главы двух городов подписали трехлетнюю программу сотрудничества. Сегодня Китай и Россия стали одними из самых главных экономических партнеров.