Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За прошедшие сутки, 17 июня, в отдельных районах города выпало почти 60 процентов месячной нормы осадков, наибольшее количество — на юго-западе, западе столицы и в ТиНАО. Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду, грозой, градом, — рассказал Бирюков.



По его словам, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве в течение всего дня. Синоптики прогнозируют сильный дождь, град, грозу и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. На улицах города дежурят 300 бригад городских служб, задействованы около 290 единиц техники. Специалисты принимают меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых сооружений. Помимо этого, электросетевые организации подготавливают источники аварийного питания, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что до конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков.

Во второй половине июня погода побалует жителей столичного региона теплом, но изредка все равно будут идти дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин. Он также рассказал, когда в столице окончательно распогодится.