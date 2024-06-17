МЧС предупредило москвичей о ливне с градом 17 июня

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в Москве 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России.

В столице ожидаются в период с 22 часов 17 июня до 22 часов 18 июня местами по Москве ожидается гроза с дождем, а в отдельных районах с ливнем и градом, а также усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, — говорится в сообщении.



Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и не укрываться от дождя под ними. Также москвичам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что за сутки в столичном регионе выпало до 59 процентов месячной нормы осадков.