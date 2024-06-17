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В Новой Москве часть Боровского шоссе ушла под воду, движение закрыто

Подтопление заблокировало движение на участке Боровского шоссе между районами Ново-Переделкино и Солнцево Москвы в обе стороны, передает корреспондент ТАСС. Пешеходы передвигаются почти по пояс в воде.

"В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение на участке Боровского шоссе в районе дома №13 (в сторону центра и области)", - подтвердили в департаменте транспорта столицы.

Водителей просят быть внимательными в непогоду, выбирать маршрут с учетом перекрытий.

"Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют подтопление на Боровском шоссе вблизи дома №13. Оперативные бригады и откачивающая техника "Мосводостока" находятся по указанному адресу. Специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть", - уточняется в Telegram-канале предприятия.

 

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