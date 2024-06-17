Подтопление заблокировало движение на участке Боровского шоссе между районами Ново-Переделкино и Солнцево Москвы в обе стороны, передает корреспондент ТАСС. Пешеходы передвигаются почти по пояс в воде.
"В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение на участке Боровского шоссе в районе дома №13 (в сторону центра и области)", - подтвердили в департаменте транспорта столицы.
Водителей просят быть внимательными в непогоду, выбирать маршрут с учетом перекрытий.
"Бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют подтопление на Боровском шоссе вблизи дома №13. Оперативные бригады и откачивающая техника "Мосводостока" находятся по указанному адресу. Специалисты выполняют необходимые мероприятия по пропуску воды в водосточную сеть", - уточняется в Telegram-канале предприятия.