Подтопление заблокировало движение на участке Боровского шоссе между районами Ново-Переделкино и Солнцево Москвы в обе стороны, передает корреспондент ТАСС. Пешеходы передвигаются почти по пояс в воде.

"В связи со сверхинтенсивными осадками временно закрыто движение на участке Боровского шоссе в районе дома №13 (в сторону центра и области)", - подтвердили в департаменте транспорта столицы.



Водителей просят быть внимательными в непогоду, выбирать маршрут с учетом перекрытий.