Москвичей попросили быть предельно внимательными из-за ожидающейся непогоды

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время и до конца 17 июня в столичном регионе сохранится неблагоприятная погода. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, дождь, в отдельных районах города — гроза, град, — подчеркнули в пресс-службе.

Москвичей и гостей столицы призвали сохранять бдительность на улице, не прятаться под деревьями и не оставлять под ними личный транспорт.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что сильные ливни и грозы скоро придут в столичный регион. Первые раскаты грома слышны на подступах к Москве на юго-востоке.

МЧС Москвы 17 июня выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой в городе. В столице ожидаются сильный дождь, гроза, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

До конца июня в столичном регионе выпадет свыше 200 процентов осадков. Об рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.