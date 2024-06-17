Вечерние экскурсии стартовали в "Аптекарском огороде"

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" по средам и четвергам в 19:00 будут проходить вечерние экскурсии. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

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Эта программа подойдет для тех, кто выходные дни проводит за городом и не может посетить "Аптекарский огород". Экскурсии также будут интересны тем, кто хочет приятно и без суеты провести время после рабочего дня.

Посетители прогуляются по дендрарию и оранжереям. Экскурсовод расскажет гостям об истории старинного сада и его коллекциях. Встреча продлится один час, уточнили в пресс-службе сада.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвело розовое дымное дерево.

Скумпия обыкновенная располагается у Зеркального канала. Администрация сада отметила, что кустарник является прекрасным фоном для фотографий.