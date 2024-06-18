Акции «Свеча памяти» начнется у Музея Победы в ночь с 21 на 22 июня

Старт ежегодной Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби и 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, будет дан в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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— Ветераны Великой Отечественной войны Василий Гаврилович Пронин и Мария Михайловна Рохлина зажгут факел от Огня Памяти и Славы и передадут пламя участникам акции. Ветераны, почетные гости и волонтеры зажгут ровно 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны, — рассказали в музее.



На фасаде главного здания Музея Победы вспыхнет масштабная видеоинсталляция площадью почти 3 тысячи квадратных метров, благодаря технологии видеомэппинга. Начало концерта в 22.30, старт акции в 23:55.

В День памяти и скорби Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы на специальный концерт, который пройдет в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» 22 июня. Около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок.