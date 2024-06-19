Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений

Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений, начиная с 1879 года. Об этом в среду, 19 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В первом месяце лета выпало 213 процентов от нормы осадков. По словам синоптика, в четверг, 20 июня, снова прогнозируются интенсивные дожди. Он не исключает, что к концу месяца показатели побьют все рекорды.

— Вчера на нашей базовой станции, на ВДНХ, выпало 25 миллиметров осадков, и таким образом, июнь нынешнего года уже вошёл в тройку самых дождливых месяцев, начиная с 1879 года. Учитывая, что завтра через Москву будет проходить фронтальный раздел, тоже хорошо выраженный, и осадки будут интенсивными и импульсивными, не исключено, что это будет действительно рекордно дождливый месяц, — сообщил Вильфанд.



Температура воздуха 19 июня превышает показатели нормы на 4–5 градусов, сообщает РИА Новости.

18 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый месяц лета в столице стал самым «мокрым» в XXI веке. По его словам, в осадкомеры метеорологов с начала месяца уже попало 160,9 миллиметра осадков.