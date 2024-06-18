Три физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в районах Внуково и Коммунарка

К концу 2028 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) планируют построить три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Объекты возведут за счет городского бюджета в рамках программы «Спорт Москвы». Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В течение четырех лет в ТиНАО построят три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса. Одним из самых масштабных станет спорткомплекс в районе Внуково общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Еще два крупных проекта появятся в поселке Завода Мосрентген и поселке Воскресенское района Коммунарка. Площадь каждого из них составит 4,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство объектов планируется к концу 2028 года», — рассказал Владимир Ефимов.



ФОК в районе Внуково станет площадкой для подготовки команд по баскетболу. В центре будут универсальный спортивный зал с трибунами на 318 посадочных мест с тремя баскетбольными площадками, тренажерный зал и спа-зона. В комплексах в поселке Завода Мосрентген и поселке Воскресенское предусмотрены бассейны и тренажерные залы. Специалисты оборудуют административные и вспомогательные помещения. Прилегающие территории благоустроят и оборудуют автомобильные парковки.

«Основная часть граждан, выбирающих сегодня ТиНАО в качестве места жительства, — это молодые и активные люди, часто семьи с детьми. Поэтому доступность спортивной инфраструктуры — одна из важных составляющих комфортной жизни на новых территориях», — отметил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.



В последние годы развитию спортивной инфраструктуры ТиНАО уделяется повышенное внимание. Объекты возводят как за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, так и с помощью инвесторов.

В этом году завершено строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом в Щербинке. Кроме того, продолжается возведение центра подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола в поселке Кокошкино района Внуково.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили свыше 200 спортивных объектов.