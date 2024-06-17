Пожар в административном здании на юге Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном административном здании в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В 12:14 17 июня в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, д. 51, корп. 4. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание на втором этаже трехэтажного здания. Силами огнеборцев в 12:57 пожар локализован и в 13:08 полностью ликвидирован. На пожаре спасен один человек», – рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в тушении пожара были задействованы 72 сотрудника и 21 единица техники.