Столичный департамент здравоохранения и профильные организации города держат на особом контроле оказание медицинской помощи пациентам с признаками пищевого отравления и подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, управление Роспотребнадзора по Москве и столичный депздрав определили список продуктов, которые могли спровоцировать пищевое отравление. Их распространение по всему городу прекращено. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего к медикам за помощью обратились 121 человек, уточнила Анастасия Ракова. В их числе москвичи, которые почувствовали симптомы отравления. Сейчас все они доставлены в специализированные стационары и проходят обследование на инфекционное заболевание. По словам вице-мэра, за их здоровьем наблюдают врачи, которые оценивают динамику состояния.

"В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из которых 30 пациентов в реанимации", - учинила она. Добавив, что своевременное обращение и оперативная медицинская помощь помогли избежать негативных последствий. Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает.

В депздраве также напомнили о симптомах ботулизма. Инфекционное заболевание не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении некачественных продуктов с возбудителем ботулизма. Симптомы отравления могут проявиться от 2 часов до 5 суток. В их числе тошнота, слабость, головная боль, нарушение остроты зрения, сухость во рту, нарушение дыхания.