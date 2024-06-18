Москвичей призвали готовиться к ненастной неделе

Москвичам стоит приготовиться к ненастной погоде — жителей ждут дожди и грозы. Об этом в беседе с RT предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«Практически до конца рабочей недели будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями различной интенсивности. Но это будут локальные дожди. То есть это типичный летний процесс, когда будет развиваться над отдельными территориями мощная кучево-дождевая облачность и проливаться дождем», — пояснила она. Вторник в столице будет «чуть-чуть прохладнее».



В Москве от плюс 23 до плюс 25 градусов, а по региону плюс 20 — плюс 25 градусов. Ночи будут теплыми, до плюс 15 градусов. Дневная температура в последующие дни — от плюс 22 до плюс 27. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 1,5—2 градуса, заявила специалист.

Ранее синоптик рассказала, что в Москве наблюдается редкое для середины июня явление — «тропические ночи». Известно, что такие случаи происходят раз в семь-восемь лет.