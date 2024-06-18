Участники «Первых в медиа» побывали в Мосгордуме

17 июня состоялась экскурсия в Московскую городскую думу для участников проекта «Первые в медиа». Ребята побывали в комплексе зданий на Страстном бульваре — особняке в стиле классицизм, а также в новом здании, построенном в 2015 году, увидели зал заседаний, читальню и парламентскую библиотеку, узнали, чем занимался городской голова.

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Проект «Первые в медиа» реализуется медиахолдингом «Вечерняя Москва» при грантовой поддержке Движения Первых и пройдет с мая по ноябрь 2024 года. Более 5 тысяч российских детей от 14 до 18 лет познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, получат возможность расширить свои представления о профессии за счет участия в лекциях и мастер-классах. Наиболее активные участники смогут применить полученные знания на практике в процессе разработки и производства медиапродукта — видеопрограммы на базе мультимедийной редакции «Вечерней Москвы».

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

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