ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться метро

Жителям столицы рекомендуется пользоваться метро для поездок по городу из-за прогнозируемой грозы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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«ЦОДД: сильный дождь в Москве продлится весь день – рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В некоторых районах возможен град. Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций. За ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД», – говорится в сообщении.



Ранее «Известия» сообщили о том, что облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами сильный и с градом, местами гроза и до плюс 27 градусов ожидается в столичном регионе в понедельник, 17 июня.