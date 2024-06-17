«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе

В Москве и области до 9:00 19 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

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«Период предупреждения до 9:00 19 июня, местами гроза. Период предупреждения с 9:00 17 июня до 21:00 17 июня, местами порывы до 17 м/с», – говорится в сообщении.



Кроме того, в области ожидается местами град, период предупреждения с 12:00 17 июня до 21:00 17 июня, а также местами ливни, период предупреждения с 9:00 17 июня до 21:00 17 июня.