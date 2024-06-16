Синоптик предупредил москвичей о дождливой неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются интенсивные ливни, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что вторая половина июня представляется как умеренно теплая, без изнуряющей жары. Он добавил, что положительное отклонение от нормы уменьшится.

Следующая неделя, по его данным, стартует с интенсивных ливней с общим количеством осадков до 27 мм, что составляет 35% от месячной нормы.

В ночь на понедельник, 17 июня, температура будет колебаться от +16° до +18°, днем ожидается от +23° до +25°. Во вторник также ожидаются дожди, столбики термометров немного опустятся: ночью от +17° до +19°, днем от +22° до +24°.

В среду осадки маловероятны, днем воздух прогреется до +28°. В четверг «прошумят сильные освежающие грозовые дожди». Дневная температура понизится до +21°, местами до +19°. К концу недели усилится антициклональная деятельность и погода возьмет курс на постепенное улучшение, констатировал Тишковец.

Татьяна Позднякова, главный специалист «ИА Метеоновости», рассказала, в свою очередь, что в ближайшие часы над Брянской областью сформируется область пониженного давления.

Ночью связанная с ней хорошо выраженная область облаков и осадков прибудет в Московский регион. По предварительным расчетам, сумма осадков за два дня (понедельник и вторник) составит в среднем по городу 20-25 мм, местами до 70 мм.