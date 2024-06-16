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Синоптик предупредил москвичей о дождливой неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются интенсивные ливни, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил москвичей о дождливой неделе
© РИА Новости

Синоптик пояснил, что вторая половина июня представляется как умеренно теплая, без изнуряющей жары. Он добавил, что положительное отклонение от нормы уменьшится.

Следующая неделя, по его данным, стартует с интенсивных ливней с общим количеством осадков до 27 мм, что составляет 35% от месячной нормы.

В ночь на понедельник, 17 июня, температура будет колебаться от +16° до +18°, днем ожидается от +23° до +25°. Во вторник также ожидаются дожди, столбики термометров немного опустятся: ночью от +17° до +19°, днем от +22° до +24°.

В среду осадки маловероятны, днем воздух прогреется до +28°. В четверг «прошумят сильные освежающие грозовые дожди». Дневная температура понизится до +21°, местами до +19°. К концу недели усилится антициклональная деятельность и погода возьмет курс на постепенное улучшение, констатировал Тишковец.

Татьяна Позднякова, главный специалист «ИА Метеоновости», рассказала, в свою очередь, что в ближайшие часы над Брянской областью сформируется область пониженного давления.

Ночью связанная с ней хорошо выраженная область облаков и осадков прибудет в Московский регион. По предварительным расчетам, сумма осадков за два дня (понедельник и вторник) составит в среднем по городу 20-25 мм, местами до 70 мм.

Новости Москвы
Евгений Тишковец
Татьяна Позднякова