Площадку для выгула собак обустроили в районе Москворечье-Сабурово

На юге столицы в районе Москворечье-Сабурово завершились работы по обустройству площадки для прогулок с домашними питомцами. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

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Площадка расположилась по адресу: Каширский проезд, дом 25, корпус 5. Тренировать четвероногих там могут как жители близлежащих домов, так и другие москвичи.

— На юге Москвы в рамках строительства третьей очереди, состоящей из пяти корпусов переменной этажности, на прилегающей территории обустроена площадка для выгула собак общей площадью 560 квадратных метров, — рассказал Слободчиков.



По его словам, специалисты установили классические барьеры и стойки разной высоты для прыжков, качели-балансир, платформу с наклонными спусками, вышку со ступенями, а также тренировочные устройства. Помимо этого, для отдыха владельцев поставили лавочки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

16 июня в Москве в парке «Яуза» пройдет первый открытый чемпионат по аджилити от Российской кинологической федерации «Кубок столицы». Он состоится в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник». Участники состязаний по аджилити — человек и его собака. За определенное время животным предстоит пробежать дистанцию в 200 метров и преодолеть от 15 до 22 препятствий. Хозяин питомца при этом руководит действиями собаки, направляя ее. Оценивать будут обоих спортсменов: и человека, и его питомца.