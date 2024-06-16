Москвичам рассказали, как правильно вести себя при встрече с лосем в городе

Специалисты напомнили горожанам, что делать при встрече с лосем в черте города. Об этом в воскресенье, 16 июня, рассказали в столичном департаменте природопользования.

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Крупные млекопитающие обычно ведут скрытный образ жизни, но летом нередко выходят из леса в городские кварталы и оказываются в центре внимания. Они живут в природных территориях Москвы в естественной среди обитания, которая находится в 10 километрах от центра города. Встреча с животным в городских условиях может быть опасна для человека. Даже самая безобидная с виду особь может напасть.

Специалисты советуют при неожиданной встрече не делать резких движений, отходить от животного медленно и спрятаться за толстым стволом дерева или в кустах. Лоси не любят громких звуков, поэтому их лучше не издавать, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

10 июня жители Дмитровского округа столицы заметили бурого медведя. Местная жительница сняла на видео молодого бурого медведя вблизи деревни Жестылево. Женщина была обеспокоена тем, что не видно было матери медвежонка, и поинтересовалась у специалистов, есть ли необходимость в его изъятии.