Курбан-байрам в мечетях Москвы отметили до 200 тысяч человек

В праздновании Курбан-байрама - праздника жертвоприношения, отмечаемого мусульманами с 16 по 20 июня, в Москве приняли участие до 200 тысяч человек. Об этом сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) России.

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Праздник начался с праздничного намаза - молитвы и проповеди главы Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия Равиля Гайнутдина в Соборной мечети Москвы.

"От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мы благодарим президента за присланные поздравление в связи с Курбан-байрамом", - сказал муфтий Гайнутдин вовремя торжественной проповеди в Соборной мечети в Москве.



Священнослужитель особо выделил то, что мусульмане страны во время паломничества по святым местам - в Мекку и Медину в Саудовской Аравии "усердно молятся о благополучии своей страны".