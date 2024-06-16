Сервис Russpass предлагает более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве

Цифровой туристический сервис Russpass пригласил москвичей и туристов исследовать город всей семьей, для этого он предлагает более чем 80 маршрутов, интересных детям. Об этом стало известно в воскресенье, 16 июня.

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На уникальных маршрутах семьи могут послушать бесплатные аудиоэкскурсии и пройти увлекательные занятия вместе с детьми. Помимо этого, в сервисе собраны варианты маршрутов-путешествий по столичным паркам.

Так, программа «Играй в Москву» поможет изучить город с помощью интерактивных заданий. Прогулки простроят по интересным местам от парка «Зарядье» до спортивного комплекса «Лужники», а на маршруте «В эпицентре городской жизни» посетители узнают, где лучше кормить белок и слушать пение птиц. Чтобы узнать больше об усадьбах Москвы можно выбрать маршрут «Пять веков Царицына». Помимо этого, сервис предлагает свыше 70 бесплатных аудиоэкскурсий для летних путешествий, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный чат-бот «Прогулки со Львом-хранителем» пополнился новым тематическим маршрутом по местам, связанным с поэтом Александром Пушкиным. В новый маршрут вошли 10 точек, его длительность составит порядка полутора часов. Прогулка начинается у станции метро «Пушкинская» — возле памятника поэту на Пушкинской площади. В ходе экскурсии жители и гости города узнают, как писатель встретил свою супругу Наталью Гончарову и где впервые прочел свою поэму «Полтава».