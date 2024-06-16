Более 1700 электробусов перевозят пассажиров в столице

Более 1700 электробусов российского производства перевозят пассажиров на почти 120 столичных маршрутах. С начала года парк ГУП «Мосгортранс» пополнили около 300 новых машин. Еще более 500 поступят до конца года.

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«Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству инновационных электробусов. В этом году российские производители начали поставлять технику в самом современном дизайне. Из почти 300 новых электробусов этого года больше 70 — обновленные машины КамАЗа и ЛиАЗа. Их уже можно встретить на маршрутах города. Продолжаем развивать экологичный транспорт по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Экологичный транспорт

Первые электробусы начали перевозить пассажиров в столице сентябре 2018-го. Такой транспорт работает в любую погоду, так как заряжается от ультрабыстрых зарядных станций, устойчивых к жаре и сильным холодам. При этом замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год.

Электротранспорт движется гораздо тише, без вибраций. В салоне есть климат-контроль, места для зарядки телефонов и медиаэкраны с информацией о маршруте — ближайших остановках и времени в пути. Коляски и велосипеды удобно перевозить на накопительной площадке. Для маломобильных пассажиров есть откидная аппарель, войти и покинуть салон им помогает водитель.

Преимущества новых моделей

Весной 2023 года Москва заключила крупнейшие в Европе контракты на поставку 1200 электробусов от ПАО «КамАЗ» и ЛиАЗа до конца 2024 года. Все машины обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк ГУП «Мосгортранс» производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждого электробуса.

С 2022 года в Москву приходят электробусы улучшенной комплектации. От техники более ранних поставок их отличает ряд преимуществ. Адаптивное освещение салона меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов, его еще лучше видно издалека. Электроотопитель салона поддерживает оптимальную температуру и не влияет на окружающую среду.

Кроме того, запас хода новых моделей увеличен с 40–50 до 80 километров. Электробус может проезжать более длинный путь после подзарядки, при этом вес машины остался прежним.

Электробусные парки

Для открытия новых маршрутов Москва начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО начал работать первый в России и крупнейший в Европе дом для электробусов «Красная Пахра». На маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов впервые вышел экологичный транспорт.

В 2023 году электробусный парк открыли в районе Митино. Электротранспорт начал обслуживать маршруты еще в 15 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года на востоке столицы заработал третий электробусный парк — «Салтыковка».