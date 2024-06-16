Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

В этом году 16 июня в России отмечается День медицинского работника. Сергей Собянин поздравил сотрудников столичных учреждений здравоохранения в своем телеграм-канале.

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«Профессии врача, фельдшера, медицинской сестры — это особый труд и особое призвание, в котором мастерство и компетентность сочетаются с чуткостью и внимательностью. В ваших руках самое дорогое — жизнь и здоровье людей. И в каждом случае вы делаете все возможное и невозможное, чтобы поставить пациентов на ноги и вернуть им радость жизни», — отметил Мэр Москвы.



Москва — в числе лидеров по качеству медпомощи в России. В городе завершается модернизация инфраструктуры здравоохранения и продолжается внедрение новых московских стандартов медпомощи. Планируется и дальше активно применять передовые цифровые технологии, улучшающие качество лечения, а также заботиться о непрерывном повышении квалификации медработников.