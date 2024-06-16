Облачно, тепло и местами небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, метеоусловия в столичном региону будут обусловлены влиянием теплого атмосферного фронта с юга, сопровождаемого постепенным натеканием облаков.

«Во второй половине дня кучево-дождевая облачность станет накрывать юг Подмосковья, а вечером доберется и до Москвы – местами брызнет небольшой дождь», – цитирует Тишковца РИА «Новости».



По его словам, столбики термометра в воскресенье в городе поднимутся до 24 – 27 градусов, в Подмосковье будет 23 – 28 градусов. Это на 4-5 градусов выше нормы. Ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью три – восемь метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

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