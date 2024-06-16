В Москве на фестивале художники распишут лодки светящимися красками

Фестиваль "Арт-пристань", на котором художники распишут более 20 лодок светящимися красками, пройдет в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" в Москве с 21 по 23 июня. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе заповедника.

"Роспись лодок в режиме реального времени, кастомизация, паблик-токи, мастер-классы, живая музыка и многое другое ждет гостей фестиваля "Арт-Пристань", который пройдет в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" с 21 по 23 июня <...>. Основным днем станет 22 июня в течение которого мастера будут разрисовывать лодки на главной площади и центральной аллее парка "Кузьминки", на склоне и берегу Шибаевского пруда <...>. На одной площадке соберутся лучшие российские художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Сочи, Краснодара и других городов, которые представят свои работы под открытым небом в режиме реального времени", - рассказали в пресс-службе.



В заповеднике уточнили, что фестиваль пройдет в музее-заповеднике в третий раз. Мастерам предстоит расписать более 20 лодок по собственным художественным проектам. На лодках изобразят созвездия Московского планетария, арт-объект в виде летающей тарелки, которой управляет собака, панду Катюшу со своей мамой Диндин, одна из лодок будет посвящена Московскому продюсерскому центру, которому в 2024 году исполняется 10 лет.

"Впервые на фестивале будет использована специальная светонакопительная краска. Днем ее невозможно будет отличить от обычной, а ночью она засияет яркими цветами и создаст волшебную атмосферу. Расписанные лодки станут арт-объектами парка "Кузьминки" и многих других", - добавили в пресс-службе.



Также гостей фестиваля ждет перформанс с использованием авторских костюмов, выставка дорожных знаков "Помеха справа" от команды уличных художников Desarte365, концерт. А 22 числа все желающие смогут посетить лекцию "Как понять и полюбить современное искусство" от галеристки Полины Аскери.