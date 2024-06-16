Чем заняться на набережных в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на набережных города пройдут интересные мероприятия. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в столичном комитете по туризму и культуре.

© официальный сайт мэра Москвы

В период с 17 по 21 июня на более чем 600 площадках пройдут уроки по иностранным языкам, литературные чтения, мастер-классы и танцевальные занятия.

В амфитеатре парка «Печатники» пройдет собрание клуба иностранных языков. Жителям города доступны занятия по английскому и китайскому вне зависимости от уровня подготовки. Присоединиться к клубу можно бесплатно.

На набережной в районе Корабельной улицы пройдут литературные чтения «Москва. Любимая. Летняя». Москвичи смогут увидеть выступления актером, насладиться поэтической атмосферой и провести время в компании любителей творчества.

Рядом с набережной Южного речного вокзала состоится мастер-класс по курортным танцам. Там горожане смогут присоединиться к флешмобу и освоить новые танцевальные навыки. Помимо этого, на ВДНХ посетителей научат рисовать цветным песком, где вместе с опытными преподавателями они научаться изготавливать красочные сувениры, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль «Времена и эпохи» в рамках проекта «Лето в Москве» охватил более 50 локаций по всей столице. На двух площадках города реконструкторы воссоздали исторический период античности.